"E ilegala decizia!" Gigi Becali risca sa ajunga din nou la puscarie! De ce este acuzat patronul FCSB si de la ce pornit totul

Gigi Becali ar putea ajunge din nou dupa gratii.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a decis sa adopte o serie de masuri la club din cauza pandemiei de coronavirus. O parte din jucatori au intrat in somaj tehnic, iar o parte vor incasa doar jumatate din salariu. Cristi Balgradean este unul dintre jucatorii pe care Becali l-a bagat in somaj tehnic, iar potrivit Gazetei Sporturilor, acesta si-a delegat avocatul pentru a solutiona problema, iar acesta spune ca oamenii lui Gigi Becali ar fi comis o infractiune pedepsita de Codul Penal cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

"Decizia a fost ilegala, discriminatoare si se bazeaza pe un fals in inscrisuri", spun apropiati ai lui Balgradean, potrivit argumentatiei folosite de avocatii portarului.

Balgradean, impreuna cu ceilalti jucatoriau fost instiintati de faptul ca li s-au suspendat contractele in aprilie, dar in notificarea trimisa de Gigi Becali e scris ca devine valabila de la mijlocul lunii martie. Inca un lucru pe care l-a facut FCSB este acela ca a redactat notificarile pe care le-a trimis catre jucatori pe 16 martie, in conditiile in care Ordonanta Guvernamentala care reglementeaza suspendarea contractelor in sport nu fusese publicata la data aceea. Guvernul a publicat primul document pe 17 martie, iar forma finala pe 30 martie, ceea ce inseamna ca Becali a luat decizia sa suspende contractele jucatorilor inainte ca Guvernul sa adopte aceasta lege, dar a asteptat aparitia acesteia.