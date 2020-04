"Se chinuie prin tribunale degeaba!" FCSB l-a dat in judecata pe Dorinel Munteanu! Gigi Becali si-a iesit din minti si a mers la Judecatoria Sectorului 5! Care este motivul

FCSB l-a dat in judecata pe Dorinel Munteanu.

FCSB l-a dat in judecata pe Dorinel Munteanu si solicita la Judecatoria Sectorului 5, anularea executarii silite intr-un proces pe care fostul fotbalist al ros-albastrilor l-a castigat in anul 2016. Fiind rezident german, statul german i-a cerut lui Dorinel Munteanu o situatie a impozitelor platite cand era fotbalist si astfel a reiesit faptul ca Becali nu i-a platit acestuia impozitele pe salariu in perioada in care Dorinel Munteanu a jucat pentru FCSB (2003-2005).

"Sunt vreo 90.000 de euro. A cerut fiscul nemtilor o situatie a impozitelor platite de mine. Asa s-a descoprit ca FCSB nu a achitat impozitele cuvenite pentru salariul meu atunci cand jucam la ei, prin 2004-2005. Am castigat in instanta si ei se tot chinuie, de vreo 7-8 ani, sa scape de plata. Fac contestatii pe care le pierd", a spus Dorinel Munteanu pentru Fanatik.

Dorinel Munteanu a dat-o in judecata pe FCSB si a castigat procesul, dar Gigi Becali incearca si astazi sa evite sa achite datoriile catre fostul jucator. Pe 27 ianuarie 2020, avocatii lui Gigi Becali au introdus o noua actiune la Judecatoria Sectorului 5 din Bucuresti prin care contesta sentinta de executare silita.