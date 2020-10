Lucrarile la stadionul din Targoviste s-au blocat, dar FRF a inaugurat o arena moderna in oras

La Targoviste, juniorii din Liga Elitelor si elevii au un teren mai bun de joc decat seniorii din Liga 1.

Lucrarile de reabilitare la stadionul ”Eugen Popescu” din Targoviste au trecut doar putin de nivelul fundatiei, iar primarul reales Cristian Stan s-a umplut de penibil in ultima campanie electorala, cand a inaugurat gazonul, fara ca arena sa aiba vreuna dintre tribune ridicate. Chindia Targoviste nu a mai evoluat pe arena proprie din sezonul 2018-2019, la capatul caruia reusea promovarea in Liga 1, jucand pana acum la Ploiesti meciurile de pe teren propriu, dar se va muta la Giurgiu.

Noua arena damboviteana ar urma sa aiba 9.000 de locuri si sa coste 16 milioane de euro, dar s-a depasit deja termenul de finalizare, respectiv iulie 2020. Pentru reconstructia arenei, administratia locala accesase un credit bancar de aproximativ 20 de milioane de lei, dar, din cauza pandemiei de coronavirus, incasarile din taxe si impozite sunt mai mici, in 2020, cu aproximativ 12 milioane de lei, fata de aceiasi perioada din anul trecut, iar plata constructorului stadionului a intrat in impas, la fel si constructia.

FRF A INAUGURAT AL OPTULEA TEREN, MAI URMEAZA ALTE DOUA PANA LA FINALUL ANULUI

Ieri, Razvan Burleanu, presedintele FRF, si Daniel Stan, primarul orasului Targoviste, reales pentru un nou mandat la alegerile locale din septembrie 2020, au inaugurat un teren de fotbal cu suprafata de joc artificiala. Terenul sintetic se ridica la standardele FIFA, are instalatie de nocturna si o tribuna de 300 de locuri si este situat in vecinatatea Complexului de Natatie. Noul stadion va fi folosit pentru antrenamentele si meciurile echipelor de copiilor din Targoviste, inclusiv pentru meciurile juniorilor de la Chindia, care sunt inscrisi in Liga Elitelor U15, dar si pentru unele dintre antrenamentele echipei de seniori ale "ros-albastrilor", in sezonul rece.

La eveniment au mai participat Mihai Stoichita, directorul tehnic al FRF, Gabriel Bodescu, secretarul general-adjunct al FRF, Emil Sandoi, antrenorul Chindiei, dar si Marcel Ghergu, presedintele clubului dambovitean. Micuta arena de la Targoviste nu este prima construita cu ajutorul FRF, pana acum fiind finalizate terenuri cu gazoane artificiale in Timisoara, Piatra Neamt, Iasi, Botosani, Ramnicu Sarat si Giurgiu, dar si cel cu suprafata de joc naturala de la Targu Mures. Urmeaza ca in perioada urmatoare sa mai fie inaugurate alte doua baze asemanatoare cu cea de la Targoviste, in orasele Satu Mare si Reghin.