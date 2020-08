SUPERB | Cu gazonul PUS! Imaginea SENZATIONALA cu stadionul Steaua: cum va arata bijuteria in varianta FINALA

Stadionul Steaua va fi finalizat in toamna acestui an. Noua arena din Ghencea va arata spectaculos.

Lucrarile la stadionul Steaua sunt aproape de final. Arena va fi gata in toamna acestui an, cand se va monta gazonul.

Cu toate acestea, cei de la Steaua au realizat o simulare a unei fotografii care prezinta stadionul din interior in varianta lui finala, cu tot cu gazon.

Gazonul va fi montat in septembrie

Minstrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe, anunta in primavara acestui an ca gazonul va fi montat pe noua arena din Ghencea in luna septembrie:

"Dupa cum vedeti, Ghencea este o bijuterie de stadion si se lucreaza. Sunt lucruri foarte interesante care se petrec aici. Daca ar fi avut loc campionatul, in cateva zile cred ca ar fi trebuit pus gazonul, dar acum va fi vorba de luna septembrie", spunea Ionut Stroe.