Chindia Targoviste isi face stadion nou: "E un moment istoric pentru oras" Cum va arata arena. Galerie FOTO

Chindia Targoviste a promovat in Liga 1 si va avea stadion nou.

Primarul din Targoviste, Daniel Cristian Stan, a anuntat ca stadionul "Eugen Popescu" va intra in proces de reconstructie. Chindia Targoviste va juca pe o arena moderna.



"O ZI ISTORICA PENTRU TARGOVISTE!"



"Fara sa ne ferim de cuvinte mari, cred ca astazi este un moment istoric pentru fotbalul din municipiul Targoviste, din judetul Dambovita.

Pentru prima data in istorie, stadionul municipal „Eugen Popescu” va intra intr-un proiect de demolare/reconstructie/reabilitare care va tranforma in totalitate infrastructura anterioara. Practic, vom avea un stadion nou la Targoviste!

Stadionul va fi echipat cu instalatie de nocturna, tribuna I (care va fi construita pe locatia fostei tribune a II a) va fi complet acoperita, va fi reabilitata integral actuala tribuna I, in general fiind indeplinite toate conditiile pentru disputarea meciurilor de prima liga.

Inca ceva, pentru a da si un raspuns celor care au incercat (din fericire, au esuat lamentabil) sa se catere pe acest subiect din lacomie politica: e usor sa faci galagie, e usor sa stai la terase si sa dai declaratii si sa spui ca asa faci administratie. Mai greu e sa vii cu solutii, sa stai la masa si sa-ti pui mintea la contributie, sa construiesti ceva. Gargara e la indemana oricui, munca nu e pentru toti.

Repet, momentul de astazi va ramane unul de referinta in cartea de istorie a fotbalului targovistean: 10 iulie 2019!", e anuntul facut pe Facebook.

Chindia Targoviste debuteaza luni in Liga 1, in deplasare cu Gaz Metan, de la 18:00.



VEZI IMAGINI CU STADIONUL IN GALERIA FOTO