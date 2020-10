BREAKING NEWS | Craiova lui Mititelu se MUTA pe Oblemenco si va imparti stadionul cu CSU! Universitatea din B viseaza la RADOI! Anunt de ultima ora

Adrian Mititelu, patronul FCU Craiova, se asteapta la un sezon istoric de Liga a doua!

Mititelu anunta ca echipa sa va juca cel mai tarziu din retur pe Ion Oblemenco si recunoaste ca viseaza scenariul cu Radoi antrenor la FCU. Patronul Craiovei spune ca Petrolul e cea mai puternica echipa intalnita de Craiova in acest sezon din B.

"Petrolul e principala noastra contracandidata, o echipa foarte puternica. Azi, putea sa bata oricine. Pot sa revina foarte usor in urmatoarele doua-trei meciuri. Suntem 4-5 echipe care ne batem acolo pe locurile de promovare. Avem un lot cu jucatori cu experienta, cred ca asta e secretul nostru. In iarna, echipele se vor intari si mai mult, vom avea un playoff excelent. Cred ca va fi o decizie istorica din Liga a 2-a. Daca era si cu suporteri, cred ca aveam parte de meciuri mai spectaculoase decat in Liga 1", a spus Mititelu.

Patronul FCU spune ca echipa lui va avea acces pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, acolo unde joaca acum rivala din oras, CSU: "In retur, am promisiunea ca vom juca in retur pe Ion Oblemenco. Si meciurile din Cupa, din 16-imi, vom putea juca acolo daca vom fi trasi sa jucam acasa. Playoff-ul, 99% il vom juca acolo. Asa ni s-a promis si asa e normal".

Mititelu a vorbit si despre viitorul bancii tehnice al FCU: "Antrenorii pe care i-am contactat vor sa vina sa faca pregatire, sa-si faca munca asa cum vor. Nu vorbim de Radoi. M-as bucura de el! Dar e mult mai mare pentru ce suntem noi acum. Chiar daca a jucat la Steaua, Radoi e oltean, simpatizeaza fotbalul craiovean, ar fi bineveni! Dar asta pe termen mediu si lung!"