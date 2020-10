SE FACE inca un stadion de LUX in Romania?! Plan de 50 de milioane de euro! Arena arata fantastic

Autoritatile iesene promit un nou stadion in oras!

Exista planuri concrete pentru o arena de lux care ar urma sa coste in jur de 50 de milioane de euro! Stadionul ar urma sa aiba intre 20 000 si 25 000 de locuri. In proiectul actual, arena pastreaza pista de atletism care inconjoara terenul de joc. Exista doua variante de lucru: fie amplasarea stadionului in Copou, chiar pe locul stadionului actual, fie intr-un alt cartier al orasului.

Stadionul va avea parcare subterana, o zona de cazare pentru sportivi, o sala de sport utilata cu aparatura pentru pregatirea sportivilor, precum si restaurante sau magazine.

Stadionul nou a fost promis de Mihai Chirica, primarul Iasului, in campania electorala in urma careia a fost reales.