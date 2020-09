Primaria Bucuresti a venit cu EXPLICATII pentru gazonul HORROR de pe Arena Nationala! Ce au spus oficialii

Gazonul de pe Arena Nationala nu s-a prezentat in cele mai bune conditii la meciul Romaniei.

Gazonul de pe Arena Nationala a lasat de dorit la meciul Romania - Irlanda de Nord. Mirel Radoi spunea despre acest lucru inca de la conferinta de presa premergatoare partidei. Selectionerul a explicat ca jucatorii sai vor trebui sa se adapteze conditiilor si sa joace cat mai bine, chiar daca terenul nu se afla intr-o stare buna.

Din cauza ca in spatiul public au fost criticati cei care se ocupa de mentenanta gazonului, Primaria Municipiului Bucuresti a dorit sa iasa in fata si sa-si spuna punctul de vedere. Cei de la primarie sustin ca suprafata de joc nu s-ar fi putut prezenta in conditii optime din cauza multiplelor evenimente organizate in ultimele saptamani.

Totusi, gazonul de pe Arena Nationala a stat nefolosit mai mult de o luna, insa pauza nu pare sa fi ajutat prea mult.

"Toate cluburile de fotbal din Bucuresti, dar si Federatia Romana de Fotbal s-au bazat doar pe Arena Nationala pentru evenimentele din ultimele saptamani. Pe Arena Nationala au fost 7 evenimente in ultimele 10 zile! Aproape un joc in fiecare zi, pentru ca au fost organizate 4 meciuri oficiale si trei antrenamente.

Era normal ca dupa un astfel de program gazonul sa prezinte o uzura la centrul terenului si in faţa portilor. In mod normal, perioada de refacere intre meciuri a unui gazon natural este de două saptamani", se arata in comunicatul Primariei Municipiului Bucuresti, conform Agerpres.