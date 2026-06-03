Markovic poate juca la Botoșani, în sezonul viitor

Conform jurnalistului Emanuel Roșu, Jovan Markovic, fosta speranță a Craiovei, se află în negocieri serioase pentru un transfer la FC Botoșani. Atacantul a strâns 21 de prezențe și 6 goluri pentru Farul Constanța, în acest sezon, dar echipa a scăpat cu mari emoții de retrogradare și oficialii clubului vor să remanieze lotul pentru stagiunea viitoare.

Trupa din Moldova îi are sub contract pe atacanții Andrei Dumiter și Denis Ștefan, în timp ce contractele lui Enzo Lopez și Mykola Kovtalyuk expiră la finalul acestei luni și se analizează încă dacă vor fi prelungite. Markovic are contract cu dobrogenii până în iulie 2028, dar a fost adus liber și poate fi lăsat să plece în aceleași condiții financiare.

Este născut la Belgrad și deține și cetățenia sârbă

Jovan Markovic (25 de ani) este născut la Belgrad și a crescut în orașul Corabia (județul Olt), având dublă cetățenie (română și sârbă). S-a format la juniorii cluburilor CSȘ Corabia și CSU Craiova.

La nivel de seniori a evoluat pentru CS Universitatea Craiova (2017-2020, 2021-2024), Academica Clinceni (2020-2021 / împrumutat), FC Hermannstadt (2024-2025 / împrumutat), Oțelul Galați (2025 / împrumutat) și FCV Farul Constanța (2025-2026). Are 15 selecții și 3 goluri pentru România U21 și 3 meciuri pentru reprezentativa de seniori.

În palmares are Supercupa României (2021), o finală de Cupa României (2025), un loc doi (2020) și un loc trei în Liga 1 (2024) și prezența la Campionatul European (2023). Evoluează pe postul de atacant central și este cotat la 500.000 de euro. Până la vârsta de 23 de ani, atacantul s-a operat de cinci ori la genunchi, dar FC Botoșani este un club recunoscut pentru capacitatea de resuscita carierele unor jucători aflați în dificultate.

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