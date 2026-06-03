Mihai Stoica, detalii despre toate transferurile pregătite de FCSB în această vară: ”Ne grăbim!”

Mihai Stoica, detalii despre toate transferurile pregătite de FCSB în această vară: ”Ne grăbim!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se pregătește pentru următorul sezon, iar Gigi Becali & co. vor să rezolve cât mai rapid transferurile.

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Mihai Stoica a oferit detalii despre transferurile pregătite de FCSB în următoarea perioadă.

Mihai Stoica, detalii despre transferurile pregătite de FCSB

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În ceea ce privește viitorul fundaș dreapta al roș-albaștrilor, mutarea este aproape gata. A mai rămas doar ca fotbalistul să efectueze vizita medicală și să semneze contractul.

În ceea ce îl privește pe Stefan Pirgic, situația este mai complicată. Cei de la Zeleznicar Pancevo nu vor să renunțe la mijlocașul de 23 de ani pentru mai puțin de trei milioane de euro, cel puțin așa susține presa din Serbia. Cert este că FCSB a făcut deja o ofertă pentru Pirgic, iar, în momentul de față, fosta campioană a României așteaptă un răspuns. 

Fundașul dreapta nu e român, e străin, e din alt campionat. Nu am semnat actele pentru că trebuie să facă vizita medicală, dar va veni pe 17 sau 18 iunie. E vorba despre un transfer definitiv. 

Pentru Stefan Pirgic așteptăm răspuns. Nu a venit nicio contraofertă. Toate cluburile cu jucători interesanți trag de timp. Nu vor să definitiveze un transfer acum. Noi ne grăbim, dar cei care vând nu se grăbesc. Poate au făcut ofertă și cei de Viktoria Plzen, nu am de unde să știu, și noi am făcut”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a vorbit și despre fotbalistul pentru care gruparea roș-albastră negociază transferul, Anderson Ceara, jucătorul de la Csikszereda. În acest moment, roș-albaștrii sunt în discuții cu ciucanii, însă rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul lui Ceara având în vedere că a apărut o ofertă și din partea celor de la Ujpest.

Pentru Ceara suntem în negocieri cu Csikszereda. Există o ofertă scrisă. (n.r. despre o posibilă ofertă făcută de Ujpest) Nu cunosc strategia cluburilor din Ungaria. Întrebați-l pe domnul Szondi. Suntem în discuții. Din punctul nostru de vedere, da.

Pe celelalte poziții pe care vrem să le acoperim, suntem în stadiul de a strânge date și de a le prezenta patronului pentru a alege”, a adăugat oficialul celor de la FCSB.

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