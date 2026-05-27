FC Botoșani a fost eliminată de FCSB din semifinala barajului pentru Conference League, scor 3-4, astfel că fosta campioană va juca împotriva lui Dinamo pentru ultimul loc în cupele europene, vineri, 29 mai, pe ”Arcul de Triumf”.

Valeriu Iftime se gândește deja la următorul an competițional, în care FC Botoșani va avea un buget mai mic față de cel de până acum. În sezonul 2025-2026, moldovenii au avut aproximativ șase milioane de euro din mai multe surse de venit.

Valeriu Iftime, gata să ”taie” bugetul la FC Botoșani

Moldovenii ar putea obține sume importante și din vânzarea de jucători. Sebastian Mailat (28 de ani) și Zoran Mitrov (24 de ani) sunt doi dintre jucătorii pentru care clubul are deja oferte, urmând să se ia o decizie în privința lor după vacanță.

„Ne repoziționăm, încerc să mă gândesc la proiectul de anul viitor. Nu eu, cât colegii mei care sunt mai apropiați de club. O luăm de la zero, un zero un pic mai bine conturat.

(n.r. - Va fi un buget mai mare în sezonul următor?) Nu! Va fi un buget mai mic. Fotbalul românesc, atâta timp cât sunt 5-6 echipe care au probleme financiare grave, înseamnă că trebuie să regândim bugetele. Nu producem fotbal după ce bugete avem acolo și asta e grav.

Cred că a fost șase milioane și ceva, eu cred că putem cu un buget mai mic sau aproape de zona asta, dar trebuie să multiplic sursele de venituri, să mai inventez venituri. Cu marketing mai bun, cu jucători de vândut”, a spus Iftime, în exclusivitate pentru Sport.ro.

FC Botoșani a avut un start entuziasmant de sezon, iar în jurul echipei se vorbea despre lupta la titlu sau participarea în cupele europene. În cele din urmă, echipa pregătită acum de Marius Croitoru a ratat surprinzător prezența în play-off.

În play-out a încheiat pe locul zece, cu 33 de puncte, dar a profitat de faptul că UTA Arad și Oțelul Galați nu au avut licență UEFA și a evoluat la barajul pentru Conference League cu FCSB.