LPF a anunţat astăzi modificările din programul primei etape din play-off-ul şi play-out-ul Superligii.

Cum arată acum prima etapă din play-off și play-out

Vineri, 13 martie

Ora 17.30 UTA Arad - FC Hermannstadt

Ora 20.30 Universitatea Craiova - FC Argeș

Sâmbătă, 14 martie

Ora 18.15 Farul Constanța - Petrolul Ploiești

Ora 21.00 FC Rapid - Dinamo București

Duminică, 15 martie

Ora 15.00 Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc

Ora 20.30 FCSB - FC Metaloglobus București

Luni, 16 martie

Ora 17.30 FC Botoșani - Unirea Slobozia

Ora 20.30 Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj

Info: LPF

Top 6 jucători din Superligă - niciunul nu va fi prezent în play-off

Conform notelor Sofascore, cei mai buni șase fotbaliști din sezonul regulat al Superligii nu vor evolua în play-off, ci în play-out!

Mai exact, în ordinea mediilor, Giannis Anestis (FC Botoșani, 7.48), Darius Olaru (FCSB, 7.41), Pedro Nuno (Oțelul Galați, 7.40), Florin Tănase (FCSB, 7.37), Eduard Pap (FK Csikszereda, 7.34) și Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați, 7.28).

Abia locul 7 din top, Jovo Lukic de la U Cluj (7.27), este primul care va evolua în play-off!