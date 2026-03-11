LPF a anunţat astăzi modificările din programul primei etape din play-off-ul şi play-out-ul Superligii.
Cum arată acum prima etapă din play-off și play-out
Vineri, 13 martie
Ora 17.30 UTA Arad - FC Hermannstadt
Ora 20.30 Universitatea Craiova - FC Argeș
Sâmbătă, 14 martie
Ora 18.15 Farul Constanța - Petrolul Ploiești
Ora 21.00 FC Rapid - Dinamo București
Duminică, 15 martie
Ora 15.00 Oțelul Galați - FK Csikszereda Miercurea Ciuc
Ora 20.30 FCSB - FC Metaloglobus București
Luni, 16 martie
Ora 17.30 FC Botoșani - Unirea Slobozia
Ora 20.30 Universitatea Cluj - CFR 1907 Cluj
Info: LPF
Top 6 jucători din Superligă - niciunul nu va fi prezent în play-off
Conform notelor Sofascore, cei mai buni șase fotbaliști din sezonul regulat al Superligii nu vor evolua în play-off, ci în play-out!
Mai exact, în ordinea mediilor, Giannis Anestis (FC Botoșani, 7.48), Darius Olaru (FCSB, 7.41), Pedro Nuno (Oțelul Galați, 7.40), Florin Tănase (FCSB, 7.37), Eduard Pap (FK Csikszereda, 7.34) și Cosmin Dur-Bozoancă (Oțelul Galați, 7.28).
Abia locul 7 din top, Jovo Lukic de la U Cluj (7.27), este primul care va evolua în play-off!