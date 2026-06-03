Mihai Stoica a confirmat negocierile pentru Darius Olaru: ”Așteptăm să vedem!”

Căpitanul roș-albaștrilor ar fi dorit de belgienii de la Genk și de francezii de la Lille. Chiar și Marius Baciu, antrenorul roș-albaștrilor, a anunțat că a fost sunat de un scouter din străinătate pentru Olaru.

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Mihai Stoica a anunțat că Darius Olaru ar putea pleca de la FCSB în această vară. Oficialul fostei campioane a României a transmis că FCSB a primit o ofertă pentru căpitanul echipei, însă aceasta nu este pe placul clubului.

În cazul în care oferta va mai crește, atunci sunt șanse mari ca Darius Olaru să o părăsească pe FCSB în această vară. În caz contrar, Darius Olaru va continua la FCSB și în următorul sezon.

”E o discuție pentru Olaru, așteptăm să vedem dacă suma avansată crește. Dacă nu, mai are doi ani contract cu noi. Nu e un jucător de care să vrei să te desparți, cum au fost alte cazuri. Olaru are clauză cinci milioane”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.