Sport.ro a anunțat după ultima etapă din Superliga României de anul trecut că urmează revoluția la gruparea din Miercurea Ciuc, iar schimbările nu au întârziat să apară, ba din contră, în încercarea lui Robert Ilyeș de a salva echipa de la retrogradare.

FK Csikszereda așteaptă răspunsul lui Laszlo Kleinheisler

FK Csikszereda are de tras pentru a se salva de la retrogradare. A început anul de pe locul 14 din 16 echipe în Superliga României, cu patru eșecuri la rând. Astfel, în această iarnă, Robert Ilyeș a făcut și face multe schimbări de lot, dar o parte dintre ele au fost deja făcute!

După primul meci din 2026 și prima victorie, schimbările vor continua!

De exemplu, acum FK Csikszereda așteaptă răspunsul după ce l-a ofertat pe mijlocașul defensiv Laszlo Kleinheisler, în vârstă de 31 de ani, cu un CV spectaculos!

Ultima dată, până în vara anului 2025, în Austria, la Graz AK, Laszlo Kleinheisler a avut o carieră la care mulți dintre fotbaliști doar visează, el fiind legitimat la Werder Bremen, Panathinaikos, Hajduk Split sau Astana, dar și la Darmstadt sau Ferencvaros.

Laszlo Kleinheisler are și alte oferte

