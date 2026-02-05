FK Csikszereda a anunţat, joi, transferul lui Laszlo Kleinheisler, mijlocaş maghiar care a evoluat în cariera sa la cluburi importante precum Werder Bremen, Ferencvaros sau Panathinaikos Atena şi a participat cu naţionala Ungariei la trei ediţii ale Campionatului European.

”O onoare uriașă” și ”sărbătoare pentru Ținutul Secuiesc”

"Este o onoare uriaşă pentru clubul nostru să îl întâmpinăm oficial pe Kleinheisler Laszlo în familia FK Csikszereda. Acest moment nu înseamnă doar un transfer, ci o adevărată sărbătoare pentru club, pentru oraş şi pentru întreg Ţinutul Secuiesc: ni se alătură un internaţional maghiar cu 53 de selecţii, care a evoluat ani la rând la cel mai înalt nivel al fotbalului internaţional", se arată pe pagina oficială de Facebook a grupării din Miercurea Ciuc.

În vârstă de 31 de ani, Kleinheisler a evoluat de-a lungul carierei sale la formaţiile Videoton FC, Puskas AFC, Werder Bremen, SV Darmstadt 98, Ferencvaros, FC Astana, NK Osijek, Panathinaikos, Hajduk Split şi ultima oară la Grazer AK 1902. El este liber de contract din luna iulie a acestui an.

Csikszereda face totul pentru a rămâne în Superligă

Pentru naţionala Ungariei, a evoluat în 53 de meciuri şi a marcat 3 goluri, participând la EURO 2016, EURO 2020 şi EURO 2024.

Laszlo Kleinheisler este cel de-al şaptelea transfer realizat de FK Csikszereda Miercurea Ciuc în această iarnă, scrie Agerpres, după Răzvan Trif, fundaş liber de contract după despărţirea de Oţelul Galaţi, fundaşul argentinian Mariano Bettini (ultima oară la formaţia CA Guemes), mijlocaşul suedez Wilhelm Loeper (Oester IF), fundaşul kosovar Arian Kabashi (Botev Vraţa), mijlocaşul brazilian Gustavo dos Santos Cabral (Vila Nova) şi atacantul maghiar Zoard Nagy (Puskas AFC).