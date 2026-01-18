FK Csikszereda are de tras pentru a se salva de la retrogradare. A început anul de pe locul 14 din 16 echipe în Superliga României, cu patru eșecuri la rând. Astfel, în această iarnă, Robert Ilyeș va face multe schimbări de lot, dar o parte dintre ele au fost deja făcute!

Csikszereda l-a ofertat pe Laszlo Kleinheisler!

Sport.ro a anunțat înainte de schimbările importante de la Miercurea Ciuc că iarna va consemna rularea jucătorilor într-un număr mare. Așa a și decurs perioada transferurilor până acum la Miercurea Ciuc, dar vor urma și alte modificări în perioada următoare, chiar dacă Superliga României s-a reluat.

Presa din Ungaria aruncă bomba și anunță că oamenii din conducerea FK Csikszereda l-a ofertat pe mijlocașul defensiv Laszlo Kleinheisler, în vârstă de 31 de ani, cu un CV spectaculos!

Ultima dată, până în vara anului 2025, în Austria, la Graz AK, Laszlo Kleinheisler a avut o carieră la care mulți dintre fotbaliști doar visează, el fiind legitimat la Werder Bremen, Panathinaikos, Hajduk Split sau Astana, dar și la Darmstadt sau Ferencvaros.

Csikszereda face orice să nu retrogradeze din Superliga României în Liga 2

Are 18 meciuri în Bundesliga, dar și un gol, dar are și zeci de prezențe în cupele europene. De trei ori campion în țările în care a jucat, la Videoton și Astana, cu aceasta din urmă de două ori, mijlocașul are și 53 de meciuri pentru prima reprezentativă a Ungariei, dar și trei goluri!

Conform Nemzeti Sport, Csikszereda l-a ofertat deja pe mijlocașul maghiar, iar în aceste zile așteaptă un răspuns din partea acestuia.

