FK Csikszereda are de tras pentru a se salva de la retrogradare. Termină anul pe locul 14 din 16 echipe în Superliga României, cu patru eșecuri la rând. Astfel, în această iarnă, Robert Ilyeș va face multe schimbări de lot, iar Sport.ro a aflat o parte dintre ele, dintre plecările care vor fi consemnate.



Robert Ilyeș, foarte supărat după ultimele meciuri ale FK Csikszereda în Superliga



Concret, de la FK Csikszereda nu va pleca doar mijlocașul ofensiv Balint Szabo (24 de ani), despre care a anunțat chiar Ilyeș că se va despărți! Pe listă se mai află, din informațiile noastre, și David Kelemen (33 de ani, fundaș central, de mai bine de trei ani la echipă) sau Norbert Kajan (21 de ani, fundaș dreapta, împrumutat în vară de la Ferencvaros).



Spre deosebire de Szabo, Kelemen și Kajan au jucat foarte puțin, astfel că decizia lui Ilyeș nu este una surprinzătoare. Luat în calcul de o eventuală reziliere este și Szabolcs Szilagyi (22 de ani, mijlocaș central), care nici el nu l-a convins pe Ilyeș cu evoluțiile din această întrecere.

În plus, Szilagyi nici nu a fost parte din lotul ciucanilor în ultimele dueluri din 2025, până la intrarea în pauza de iarnă.



FK Csikszereda va face multe modificări de lot în această iarnă



De altfel, Robert Ilyeș, imediat după eșecul drastic suferit în fața Universității Craiova, scor 0-5, din ultima rundă programată în 2025, a oferit un discurs foarte dur la adresa anumitor jucători.

”Atitudinea câtorva jucători care poate, cu gândul, sunt în vacanță... A fost... poate neputință, dar nici n-au vrut. Adică, să te prezinți în asemenea hal la un meci, când știi că joci împotriva Craiovei... și am pregătit foarte bine meciul. Să lăsăm atâtea spații e ceva de neimaginat. Altceva nu pot să comentez.

Sunt mulți jucători care au venit în campionatul României și cred că joacă din glezne. Uite că nu-i așa! Și de când au venit, le-am spus la toată echipa: campionatul fotbalului românesc este unul foarte dificil.

Deci dacă nu te supui jocului bărbătesc, n-ai nicio șansă. În seara asta chiar... chiar nu pot să evidențiez [niciun jucător]”, a spus Robert Ilyeș.

Formația din Miercurea Ciuc, locul 14 în Superliga

FK Csikszereda termină anul pe locul 14 în Superliga României, cu 16 puncte, cu trei puncte peste locul 15, FC Hermannstadt, și cu cinci lungimi peste ultima clasată, Metaloglobus.

Altfel, ciucanii sunt la patru puncte de locul 13, Petrolul Ploiești.

