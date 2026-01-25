Crystal Palace traversează un sezon oscilant. După 22 de etape, londonezii ocupă locul 13, cu 28 de puncte, având 23 de goluri marcate și 25 primite, fără emoții majore în lupta pentru evitarea retrogradării.



Totuși, forma recentă este una îngrijorătoare, cu 10 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

În ultimele apariții, Palace a remizat cu Aston Villa, a pierdut cu Sunderland în campionat și a fost eliminată surprinzător din FA Cup de Macclesfield.



Crystal Palace – Chelsea, exclusiv pe VOYO de la 16:00!



De cealaltă parte, Chelsea luptă pentru revenirea în Top 4. Echipa se află pe locul 6, cu 34 de puncte, la doar două lungimi de pozițiile de Liga Campionilor.



„Albaștrii” vin după o victorie cu Brentford în campionat și un succes în Liga Campionilor, cu Pafos. Brazilianul Joao Pedro este cel mai bun marcator al sezonului, cu 7 goluri și 3 assist-uri.



În meciul tur, disputat în prima etapă, scorul a fost 0-0. De altfel, Crystal Palace nu a mai învins-o pe Chelsea în ultimele 10 confruntări directe, interval în care londonezii de pe Stamford Bridge au câștigat de 7 ori.

