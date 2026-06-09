Universitatea Craiova, campioana României, se laudă cu cel mai bine cotat fotbalist din Superliga: Ștefan Baiaram. Cu 5 milioane de euro cotă pe piața transferurilor, potrivit Transfermarkt, el i-a luat fața lui Darius Olaru, căpitanul lui FCSB, care este estimat la 4,5 milioane acum.

Clubul patronat de Mihai Rotaru nu se remarcă însă doar prin acest aspect. Oltenii au și un jucător a cărui cotă a explodat după ultimele actualizări, el bifând cel mai mare salt.

Cota unui fotbalist din Superliga a explodat! Are cea mai mare creștere după ultimele actualizări. Cât a ajuns să valoreze

Este vorba despre David Matei, fotbalistul transferat în urmă cu un an de Universitatea Craiova de la Steaua București, pentru 75.000 de euro, moment în care Transfermarkt îl estima la 250.000 de euro.

De-a lungul stagiunii recent încheiate, cota lui David Matei a crescut treptat, de la 450.000 de euro la 900.000 de euro, iar acum a ajuns la 1,7 milioane de euro! El este jucătorul din Superliga cu cel mai mare plus de valoare: 800.000 de euro.

Cu o majorare a cotei de 700.000 de euro, Carlos Mora, tot de la Universitatea Craiova, se află și el în topul fotbaliștilor cu cele mai mari creșteri, la egalitate cu Andrei Coubiș și Jovo Lukic, ambii de la ”U” Cluj.