"Aici e problema la noi!" Bogdan Vintila trage un semnal de alarma si ii transmite un mesaj clar lui Gigi Becali! Ce spune antrenorul FCSB inainte de derby-ul cu Dinamo

Bogdan Vintila a vorbit despre derby-ul cu Dinamo.

Maine, 16 februarie, este marele derby dintre Dinamo si FCSB si se anunta un spectactol total. Stelistii vor avea de partea lor Peluza Nord dupa o foarte mare perioada de timp. Fanii ros-albastrilor au avut rezervate pentru aceasta partida 8200 de bilete si cu siguranta pana la ora partidei, se vor vinde toate. Antrenorul celor de la FCSB, Bogdan Vintila, a vorbit despre partida de maine seara si spera ca vicecampioana Romaniei sa obtina cele 3 puncte, insa subliniaza o problema din lotul echipei si anume ca ros-albastrii nu au un atacant de careu, un numar 9.

"Suntem in fata unui joc foarte important si consider ca suntem pregatiti din toate punctele de vedere. Simt jucatorii foarte motivati si incarcati pentru o victorie care este necesara. Vom intalni o echipa de traditie, va fi un joc in care cu siguranta va fi un spectaol in tribune, dar pe teren vreau sa facem noi spectacol si sa castigam.

Am incercat sa ii motivez si eu, dar la asemenea meciuri este o motivbatie intrinseca foarte mare. Ar insemna foarte mult, ar fi un restart si sunt convins ca vom castiga. O victorie ar insemna o continuare a urmaririi lui CFR. Noi la fiecare meci ne dorim sa fie ceva diferit, dar la acest meci si jucatorii au capatat o incredere mult mai mare fata de meciul din tur. Ovidiu Pipoescu este sanatos, dar pentru a juca in acest meci, nu. Eu incerc sa iau partea pozitiva din tot ce mi se intampla, mi-as fi dorit 3 puncte cu Clinceni, dar si un punct este bun, acum imi doresc sa castigam. Totul depinde de noi, si de ceea ce facem noi in teren, pentru ca este foarte important ca noi sa castigam.

In momentul acesta vom aborda jocul asa cum l-am abordat pana acum cu o mobilitate mai mare in atac, poti foarte mult sa desfaci apararile cu un atacant de careu, pe care din pacate noi nu il avem. Cu siguranta ca la meciul cu Clinceni am ratat foarte mult, nu am reusit sa marcam. Asa cum ultimele 3 etape am jucat fara atacant si am reusit sa marcam, asa vom face si acum. Nedelcu e jucator sub contract cu noi. Sigur ca vom mai conta pe el, e jucator sub contract cu noi.



La Dinamo este forta grupului, nu vreau sa evidentiez pe cineva, la ei asta poate decide meciul. Pana acum nu a venit patronul in vestiar. Trebuie sa castigam, e simplu, doar la asta ne gandim. Nu vreau sa imi caracterizez patronul. Daca as pierde acest meci as face aceleasi lucruri pe care le-as face si daca as castiga. Din punctul meu de vedere, intr-un asemenea joc cu Dinamo, motivatia vine de la suporteri si sunt sigur ca vor fi alaturi de noi intr-un numar foarte mare maine.



Emotii sunt, dar nu stiu daca sunt suplimentare sau nu, e un meci important, faptul ca e derby, include mai multe sentimente. Nu reusim sa marcam mai mult decat trebuie, dar avem un joc consistent, singura problema este ca nu putem sa marcam. Eu fac ce imi place, daca ma critica cineva, asta e. Cine sunt eu? Ce rezolv daca imi consum toata energia sa dau dezmintiri?", a declarat Bogdan Vintila in cadrul unei conferinte de presa.