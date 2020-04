Liga 1 e impartita: echipele din play-out vor terminarea sezonului, cele din play-off vor sa se joace 

Echipele din play-off nu se inteleg in privinta modului in care ar trebui sa se hotarasca clasamentul final al sezonului, daca actuala editie nu va putea fi reluata.

Dupa ce au vorbit cu reprezentantii echipelor din Liga 1, reporterii Sport.ro au aflat ca Liga 1 este impartita in doua curente opuse in privinta modului in care ar vrea sa se desfasoare restul sezonului. Aproape toti oficialii cluburilor cred ca, data fiind situatia medicala incerta si modul stangaci in care au actionat autoritatile, starea de urgenta va mai fi prelungita cel putin inca o data, pana pe 15 iunie, ceea ce ar da peste cap acordul LPF cu AFAN si detinatorul drepturilor tv, care prevede ca pregatirea sa reinceapa pe 16 mai, iar meciurile oficiale sa se desfasoare fara spectatori, incepand cu 5 iunie.

Daca Guvernul, Parlamentul si Presedintele Romaniei vor hotari ca starea de urgenta sa mai fie prelungita inca o luna, iar adunarile mai mari de 3 persoane si sporturile in echipa sa fie interzise, inseamna ca reluarea pregatirii specifice va putea sa se faca la jumatatea lunii iunie, iar competitia va incepe cel mai devreme in prima jumatate a lunii iulie. Cu multe meciuri ramase de jucat, 12 in play-out si 8 in play-off, plus semifinalele si finala Cupei Romaniei, competitiile oficiale se vor intinde pana spre finalul lunii august. Cu o pauza de doua saptamani intre sezoane, noul sezon ar urma sa inceapa aproximativ la jumatatea lunii septembrie.

Acesta este cel mai fericit scenariu, pentru ca, in situatia in care se decreteaza inca doua luni de izolare la domiciliu, sezonul este incheiat. Insa, informatiile venite dinspre autoritati nu sunt deloc bune. „Masurile de izolare functioneaza si presiunea pe spitale e redusa. Masurile de relaxare nu inseamna reluarea competitiilor sportive, deschiderea mall-urilor si a centrelor comerciale. Ne gandim dupa urmatorele 3 luni sa redeschidem. Este o dinamica ce trebuie evaluata”, a precizat, ieri, Nelu Tataru, ministrul Sanatatii.

Toate cluburile din play-off vor ca acest sezon sa se anuleze sau sa se ia in calcul clasamentul actual, fara insa ca vreuna dintre participante sa retrogradeze, iar conditiile de licentiere pentru sezonul viitor sa fie relaxate in aceste conditii speciale. Multe dintre ele au putini bani de incasat din drepturile tv si vor sa termine perioada de incertitudine, atat in privinta licentierii, cat si a contractelor fotbalistilor, o treime urmand sa expire la finalul lunii iunie. LPF a ajuns la un acord cu AFAN pentru a transmite catre FRF „un pachet de masuri si propuneri de modificari regulamentare, care sa permita cluburilor membre sa poata prelungi contractele jucatorilor pana la finalizarea editiei de campionat actuale, in aceasta situatie aflandu-se 36% din jucatorii profesionisti legitimati la cluburile membre LPF”, dar nu se stie cat de solida din punct de vedere juridic va fi o astfel de prevedere.

Parerile sunt impartite si in play-off, unde toate echipele vor ca meciurile ramase sa se joace, tinand cont ca distanta dintre liderul CFR Cluj si locul 6, ocupat de Gaz Metan Medias, este de doar 7 puncte. In cazul in care sezonul va fi incheiat, CFR Cluj, CS „U” Craiova si FC Botosani par inclinate sa ceara acceptarea ierarhiei de la finalul sezonului regulat, care le-ar avantaja, in timp ce FCSB si Astra ar vrea sa se ia in considerare clasamentul de la momentul sistarii efective a competitiei.

Insa, si echipele din play-off si cele din play-out au un numitor comun clar. Ele spera ca, in cazul in care se va prelungi starea de urgenta pentru mai mult de o luna, Ministerul Finantelor si MTS sa anunte si un ajutor financiar guvernamental, pentru ca altfel cateva din cluburile din Liga 1 vor fi nevoite sa intre in insolventa sau faliment.