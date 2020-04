Fotbalistii din Wuhan s-au intors acasa dupa 104 zile! Pandemia de coronavirus i-a tinut blocati in Spania

Echipa FC Wuhan Zall a primit permisiunea sa revina in orasul unde a inceput pandemia de coronavirus.

Fotbalistii chinezi se aflau in cantonament in Spania, cand pandemia de coronavirus a lovit orasul Wuhan, care a fost inchis complet. Astfel, jucatorii au ramas blocati in Europa, unde au fost testati periodic.

Pe 16 martie ei au revenit in China, la Shenzen, insa nu au putut sa se intoarca la Wuhan. Acest lucru s-a intamplat abia ieri, dupa 104 de zile petrecute departe de casa.

Cateva zeci de fani i-au asteptat pe favoritii lor la gara din oras

Echipele din China au reluat antrenamentele si spera sa reincepa campionatul in luna iunie.