Un luptator infectat cu coronavirus se antreneaza in spital! Isi lucreaza muschii cu paturile altor pacienti internati 

Iako boluje od Korone u državnom karantinu, naš borac i domaćin Jusuf Hajrović ne prestaje sa pripremama za Megdan u njegovom gradu. Jusuf uskoro pobeđuje koronu nokautom, a nakon te pobede ga gledate u vašem gradu! ???? Ps. I ova pobeda će se upisati na sherdog ???????? . #megdan7 #novipazar #covid_19 #coronavirus #megdan #megdanfighting

