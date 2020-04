Decizie fara precedent intr-o tara afectata de coronavirus! Nicio echipa nu va mai retrograda in urmatorii 5 ani

Mexicanii se vad nevoiti sa recurga la o masura dura.

Mexicul se asteapta sa resimta din plin criza economica ce va fi cauzata de pandemia de coronavirus, iar cluburile de fotbal au recurs la o masura de siguranta.

Pentru a evita un dezastru in sport, cluburile din primele 2 ligi de fotbal au votat ca nicio echipa sa nu retrogradeze sau sa promoveze in urmatorii 5 ani, cu mentiunea ca echipele din liga a doua vor primi o compensatie anuala de 845.000 de dolari, anunta Daily Mail.

In urma acestei decizii, actualul sezon al ligii secunde din Mexic a fost anulat.

"Avand in vedere circumstantele financiare, anumite cluburi sunt in pragul falimentului si sunt in pericol sa dispara", a spus Bonilla, presedintele Ligii Mexicane.

Este pentru prima data incepand cu sezonul 1951-1952 cand nicio echipa nu va promova sau retrogada.

Tara din America Centrala a inregistrat peste 7000 de cazuri de Covid-19 si peste 600 de decese.