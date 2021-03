Adio, Vukusic?! Nu e nici in lot la Arad dupa ce Becali i-a zis ca-l mai tine doar ca sa se antreneze! Surprize MARJORE in lot: cine sunt Ciuciulete, Musi si Istrate

Becali a lasat mai multi jucatori importanti la FCSB 2 pentru meciul cu Steaua din Liga a 3-a.

In schimb, 3 copii au facut pasul spre prima echipa. Musi, Ciuciulete si Istrate au prins banca la Arad. Desi FCSB are doi oameni mai putin decat ar permite regulamentul pe lista rezervelor, nou-venitul Vukusic nu mai are loc decat la antrenamente.

"Vukusic o sa intre doar pe usa, la antrenamente. La prima echipa nu o sa mai joace, am vazut ce era de vazut. O sa se antreneze si atat", a spus Becali despre fotbalistul croat in saptamana meciului de la Arad.

Istrate e unul dintre favoritii lui Ilie Dumitrescu. Atacantul de 18 ani are si un gol marcat, la infrangerea cu Poli Iasi, 2-5, de pe 27 septembrie. Dumitrescu a cerut ca Istrate sa fie incercat in continuare la prima echipa in discursul sau de la Digisport.

Ciuciulete a impresionat in cantonamentul din Antalya. MM Stoica a vorbit despre el la revenirea echipei in tara, inainte de reluarea campionatului. Mijlocasul are 17 ani si vrea sa le calce pe urme lui Octavian Popescu sau Adrian Nita. Al 3-lea pusti din lotul FCSB pentru deplasarea de la Arad, Alexandru Musi, e atacant si are numai 16 ani!