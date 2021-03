A disparut DE TOT Vukusic?! Explicatiile lui Toni Petrea la meciul cu CFR! De ce n-a prins lotul

Becali nu-l place pe Vukusic si-l da 'accidentat'!

Croatul de 31 de ani l-a dezamagit de la primele atingeri de minge pe patronul-antrenor. Becali n-are de gand sa-l mai astepte pe fostul golgeter de la Olimpija Ljubljana.

In locul sau, in lotul pentru derby-ul cu CFR a fost luat Istrate. FCSB a inceput jocul cu Tanase varf fals. Pe banca, pentru ofensiva, a mai fost solutie pustiul de 16 ani Kecskes, fara nicio aparitie in Liga 1.

"Ii dau banii si o sa mai intre doar pe usa. De-acum, o sa intre doar la antrenamente. M-am convins cu Vukusic, gata", a spus Becali la PRO X, saptamana trecuta.

"Din pacate, pe Vukusic l-am pierdut acum doua zile, s-a accidentat", a comentat Toni Petrea inaintea jocului cu CFR Cluj.