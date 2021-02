Care sunt problemele cu care se confrunta Toni Petrea inainte de meciul cu FC Botosani! Ce spune despre Vukusic 

FCSB joaca duminica, de la ora 20:30, pe terenul celor de la FC Botosani.

Inaintea partidei din etapa a 25-a a Ligii 1, antrenorul ros-albastrilor a comentat modul in care se prezinta echipa sa dupa o saptamana in care jucatorii s-au refacut dupa o perioada extrem de incarcata.

"Am avut o saptamana la dispozitie sa ne pregatim si a fost o perioada benefica, tinand cont ca jucasem foarte multe meciuri intr-o perioada foarte scurta. Pregatirea a decurs foarte bine, ma bucura atitudinea jucatorilor. Dupa ultimul meci, ei au avut o atitudine foarte buna.

Intalnim o echipa buna, preocupata de fotbal, si cred ca va iesi un meci frumos. Cel mai important pentru noi este sa mergem acolo si sa castigam.

Am avut acea perioada mai putin placuta, dar cred ca dupa victoria de acasa si pregatirea din aceasta saptamana, nu avem niciun motiv sa nu aratam aceeasi atitudine si in meciul de duminica.

Am intrat intr-un ciclu de pregatire normal, avem un program bine stabilit. Am luat in calcul si refacerea jucatorilor si cred ca baietii sunt 100% fizic pentru meciul de la Botosani.

Medical, avem o singura problema, cu Nedelcu, pe care nu am reusit sa-l recuperam. In rest, toti ceilalti sunt apti de joc si acest lucru ma bucura", a declarat Toni Petrea la conferinta de presa.

Tehnicianul celor de la FCSB a vorbit si despre Vukusic, punctand ca atacantul s-a antrenat bine si ca asteapta sa-l vada marcand, moment care ii va da mai multa incredere in el.

"Ramane de vazut cat si cand va juca. S-a mai pus la punct ca pregatire fizica, raspunde foarte bine la antrenamente. M-as bucura sa aiba evolutii bune si sa marcheze. Atunci lucrurile vor sta altfel si se va simti si el mai bine, va avea mai multa incredere in el."

In plus, Petrea a vorbit si despre starea gazonului de la Botosani, exprimandu-si speranta ca gazonul sa fie intr-o conditie optima pentru meci.

"Ce am remarcat la Botosani este ca alcatuiesc o echipa echilibrata pe compartimente si absenta unui jucator poate fi echilibrata de ceilalti. Imi doresc sa se joace pe un teren bun.

Si echipa din Botosani e preocupata de posesie. Am vazut ultimele lor meciuri si nu s-au sfiit sa paseze nici pe zapada. Imi doresc un teren bun, sa facem un meci bun si sa castigam. Asta e dorinta noastra", a conchis Toni Petrea.