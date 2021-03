"Se incheie rapid Iadul in care a nimerit!" Atac DUR la adresa lui Becali dupa ultimele declaratii despre Vukusic: "L-a umilit public!"

Razboi pe inima Stelei! STEAUA - FCSB 2, LIVE VIDEO EXCLUSIV ONLINE PE WWW.SPORT.RO, SAMBATA DE LA ORA 15:00

Ante Vukusic (29 ani) a fost adus in iarna, insa nu l-a convins pe patron in cele 129 de minute jucate, iar din vara, cand ii expira contractul va pleca de la FCSB.

Patronul Becali a decis sa il transfere dupa ce managerul general al clubului i l-a propus, insa nu a reusit sa inscrie la primele aparitii si a intrat rapid pe lista neagra.

Mai mult, Gigi Becali a declarat recent ca cel mai probabil nu va mai juca niciun minut, insa va mai ramane sa se antreneze, pentru a mai pune masa musculara pe el.

Presa din Slovenia, tara in care Vukusic a impresionat atunci cand a jucat pentru Olimpija Ljubljana, a anuntat plecarea atacantului croat de la FCSB, atacandu-l pe patron pentru declaratiile facute.

"Prea slab?! Patronul l-a rapus pe Vukusic si l-a umilit public cu declaratiile", se arata in titlul publicatiei slovene Ekipa24.

"A crezut ca a fost nedreptatit la Olimpija, Ante Vukusic, regreta cu siguranta momentul in care a decis sa isi continue cariera la clubul din Romania, FCSB. In doua luni petrecute la Bucuresti, a jucat doar 129 de minute, nu a inscris, iar cifrele sale nu se vor schimba. Patronul clubului, Gigi Becali a anuntat public ca nu va mai juca.

Vukusic poate sa fie macar bucuros ca s-a inteles cu romanii pe o perioada de doar sase luni. Iadul in care a nimerit se va incheia curand. Cine stie, poate va reveni in Slovenia, una dintre putinele tari in care s-a bucurat", au scris slovenii.