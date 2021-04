Vukusic, salvat din 'iadul' de la FCSB?! Echipa care il vrea pe atacantul croat: "E asteptat cu bratele deschise!" 

Ante Vukusic (29 ani) a jucat doar 5 meciuri in tricoul FCSB-ului.

Atacantul croat a fost adus de Gigi Becali in incercarea de a rezolva problema din ofensiva, in special dupa plecarea lui Bus in Coreea de Sud, insa nu s-a ridicat la nivelul asteptarilor patronului si a reusit sa bifeze doar 5 meciuri in tricoul ros-albastrilor.

Gigi Becali a anuntat ca nu il va pastra la echipa, iar in vara, cand i se termina intelegerea este liber sa plece.

Presa din Slovenia, campionat in care a facut performanta, a analizat situatia lui Vukusic din Liga 1 si a numit experienta de la FCSB drept un 'iad' in care a nimerit.

Cotidianul Snportal anunta o posibila revenire a lui Vukusic la Olimpia Ljubljana, echipa pentru care a castigat titlul de golgheter in prima liga slovena in sezonul trecut. Mai mult, conform sursei citate, atacantul ar fi 'asteptat cu bratele deschise' de sloveni, in vara.