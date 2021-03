Gigi Becali i-a decis soarta lui Vukusic inca din momentul in care a semnat cu FCSB! Mesajul patronului pentru MM Stoica: "Nu prinde 3 meciuri"

Gigi Becali nu i-a dat prea multe sanse lui Ante Vukusic la FCSB.

Atacantul risca sa nu mai prinda prea multe minute pe teren, croatul nereusind sa-l impresioneze pe patronul echipei. Becali a anuntat recent ca golgeterul de anul trecut al Sloveniei va mai intra doar pe usa, pe teren fiind putin probabil sa o faca.

Potrivit Fanatik, patronul celor de la FCSB nu a avut de la inceput incredere in aceasta mutare pe care a facut-o Mihai Stoica. Gigi Becali i-ar fi transmis managerului echipei sale, chiar din momentul in care Vukusic a semnat, ca fotbalistul nu va prinde 3 meciuri adunate.

Pana in acest moment, previziunea lui Becali s-a adeverit. Atacantul in varsta de 29 de ani a adunat 5 aparitii in tricoul FCSB-ului, dar nu a jucat mai mult de 129 de minute, ceea ce inseamna mai putin de 3 reprize.

Vukusic a fost adus la FCSB pentru a-l inlocui pe Sergiu Bus, transferat in Coreea de Sud. FCSB utilizeaza, insa, cel mai frecvent o varianta de joc cu un 9 fals, atacantii centrali nereusind sa-i fie pe plac lui Gigi Becali.

Cel mai adesea, in centrul atacului echipei pregatite de Toni Petrea se afla Florin Tanase, chiar daca acesta a spus de mai multe ori ca nu este o pozitie in care se simte confortabil.