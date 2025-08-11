La finalul partidei, antrenorul moldovenilor, Leo Grozavu, a oferit o concluzie tranșantă despre duelul câștigat de FC Botoșani.



Partida de pe teren propriu a fost deschisă de golul lui Bodișteanu, iar Mailat a majorat avantajul chiar înainte de pauză. Deși argeșenii au redus din diferență pe final prin Bettaieb, Zoran Mitrov a refăcut imediat avantajul de două goluri și a stabilit scorul final.



Grozavu: "Inspirația a făcut diferența"

La interviul de după meci, tehnicianul moldovenilor și-a felicitat jucătorii pentru atitudine și a indicat elementul care a adus cele trei puncte în contul echipei sale.



"Vreau să-mi felicit băieții. Au făcut o partidă bună, de luptă în multe momente. Am întâlnit o echipă bună, disciplinată, cu un antrenor care știe să scoată totul. Inspirația a făcut diferența, așa e la fotbal", a punctat Grozavu.



Antrenorul a analizat și momentele mai puțin bune ale echipei sale, recunoscând că golul primit de la Argeș ar fi putut complica finalul de meci.



"Nu a fost o cădere în repriza a doua, dar există spiritul de conservare. Le-am spus că 2-0 e scor periculos. Am luat un gol de unde nu se anunța nimic. Puteam să avem minute dificile după aceea, dar am făcut repede 3-1, iar lucrurile s-au calmat. Sunt mulțumit că avem a doua cea mai bună defensivă din campionat, locul din clasament contează mai puțin acum. Este foarte important să facem puncte, pentru că la final contează", a mai adăugat tehnicianul.



În final, Grozavu a tras și un semnal de alarmă pentru elevii săi: "Dacă intri într-o zodie a ghinionului, poți să revii cu picioarele pe pământ foarte ușor. Nu există meci dinainte câștigat, cum nu există meci dinainte pierdut".

