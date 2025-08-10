Sezonul trecut, echipa lui Valeriu Iftime a terminat pe locul 6 în play-out, cu 29 de puncte, după ce a avut mari emoții pentru salvarea de la retrogradare.



Acum, atmosfera e diferită. Patronul moldovenilor spune că echipa este mai bine pregătită fizic, joacă mai ambițios și a reușit un start bun de campionat.



Valeriu Iftime nu se lasă! Încă un transfer anunțat la FC Botoșani



În plus, lista de transferuri nu e închisă complet: urmează să fie adus încă un fundaș central francez din liga a doua.



„În momentul ăsta nu am frici (n.r. pentru retrogradare), nu am ce să zic de echipă. Anul ăsta am luat niște puncte la început, jucăm mai ambițios, e o pregătire fizică mai bună, Leo Grozavu e un antrenor bun, suntem în zonă. Sper că o să fie și mai bine.



Mai este un fundaș central francez din liga a doua care sper să semneze, dar cam atât, am cam închis lista”, a spus Valeriu Iftime la Digi Sport.



Pentru FC Botoșani urmează acum un meci tare cu nou-promovata Argeș Pitești. Cele două formații se vor duela luni, 11 august, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Transferurile făcute de FC Botoșani

Antrenor - Leo Grozavu (confirmat)

Veniri - Mykola Kovtalyuk (Kolos Kovalivka / gratis), Miguel Fernandez (Piast Gliwice / gratis), Mihai Bordeianu (Poli Iași / gratis), Sebastian Mailat (Sepsi / gratis), Riad Suta (GOSK Gabela / gratis), Andrei Dumiter (UTA Arad / gratis), Antonio Dumitru (SR Brașov / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Răzvan Creț (Minaur Baia Mare), Narcis Ilaș (Ceahlăul), Bogdan Filip (Cetatea Suceava), Șerban Tomache (Șomuz Fălticeni), Denis Ștefan (Gloria Ultra), Codrin Cărăușu (Rădăuți)

Plecări - Adi Chică-Roșă (Petrolul / gratis), Patricio Matricardi (Persib / gratis), Jaly Mouaddib (Aradippou / gratis), Daniel Celea (Chindia / gratis), Alin Șeroni (Poli Iași / gratis), Ale Diez (Stal Mielec / gratis), Alexandru Albu (Chindia / gratis), Paul Iacob (Rapid / împrumut expirat), Robert Filip (CFR Cluj / împrumut expirat)

