Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, nu și-a menajat deloc fotbaliștii la interviul de după meci, acuzându-i direct pentru lipsa de combativitate.



Andone: "Am primit goluri de grădiniță"

Vizibil iritat de prestația echipei sale, Bogdan Andone a folosit termeni extrem de duri pentru a descrie jocul piteștenilor, considerând că atitudinea a fost principala cauză a eșecului.



"Lucrurile sunt foarte simple, nu sunt multe de spus. Am pierdut la atitudine, au fost multe greșeli. Totul a plecat de la abordarea jocului. Am avut situații periculoase, dar am primit goluri de grădiniță, de începători. Greșeli din toate punctele de vedere", a tunat Andone la finalul meciului.



Antrenorul a continuat tirul, mărturisind că ar fi dorit să schimbe total echipa în timpul partidei.



"După primele 4 meciuri, eram mulțumit de jocul și atitudinea echipei. Astăzi, sunt dezamăgit. Dacă aș fi putut, aș fi făcut 7-8 schimbări, nu 4. Trebuia schimbată toată echipa, de la portar la atacant. Știam că ne trebuie bărbăție, astăzi am fost domnișoare", a mai zis tehnicianul.



Pentru FC Botoșani au marcat Bodișteanu (18'), Mailat (45+2') și Mitrov (84'), în timp ce golul de onoare al argeșenilor a fost înscris de Bettaieb (83').

FC Argeș a coborât pe locul 9 în clasament, cu 6 puncte, în timp ce FC Botoșani a urcat pe poziția a cincea, cu 8 puncte.