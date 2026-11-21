Victor Pițurcă a criticat felul în care lucrează Gigi Becali la FCSB și l-a înțepat pe Laurențiu Reghecampf, despre care a spus că nu ia deciziile la echipă.

Fostul selecționer al naționalei este de părere că rezultatele obținute de FCSB în Europa League în meciurile din 2013 cu Ajax și Chelsea i se datorează și lui, pentru că nucleu de jucători ai „roș-albaștrilor” făcea parte din lotul României.

Laurențiu Reghecampf, răspuns tăios la conferința de presă pentru Pițurcă: „Cifrele îl bat în cap rău de tot”

Antrenorul lui FCSB a fost întrebat despre declarațiile date de Victor Pițurcă, iar tehnicianul venit în această toamnă nu s-a ferit să ofere un răspuns tăios.

Laurențiu Reghecampf a amintit de rezultatele pe care la le-a avut Victor Pițurcă pe banca lui FCSB, dar și de un episod în urma căruia cei doi au avut un conflict.

„Nu urmăresc emisiunile, dar am auzit ceva. Încerc să găsesc cuvintele cele mai ok, pentru că eu, totuși, pentru ceea ce a reprezentat Victor Pițurcă drept jucător, am un respect foarte mare, pentru că a făcut foarte multe pentru clubul la care și eu am jucat și antrenez în continuare. Dacă vă aduceți bine aminte, eu am avut un conflict cu nenea Victor Pițurcă, pentru că are peste 70 de ani, dacă nu mă înșel.

Nu știu de unde are această ură, nici nu știu dacă-i stă bine la vârsta lui, mai ales că, din ce spuneți dumneavoastră și din ce mi-au mai spus alți oameni, cifrele îl bat în cap rău de tot, pentru că e singurul antrenor care a antrenat această echipă și nu a reușit să o califice în cupele europene. Nu există termen de comparație între mine și el. Nu știu ce are nea Piți cu mine, habar n-am.