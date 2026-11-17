În cadrul conferinței de prezentare a lui Raul Rusescu și a lui Lukasz Szukala la FCSB, Laurențiu Reghecampf a fost întrebat și despre declarațiile făcute de Mihai Stoica recent.

Laurențiu Reghecampf: ”Dacă dorința lui MM este să nu mai discutăm despre el, nu vom mai discuta!”

După ce Reghecampf a transmis că, în opinia sa, plecarea lui MM Stoica este doar temporară, fostul președinte al Consiliului de Administrație de la FCSB a transmis că antrenorul roș-albaștrilor nu are de unde să știe care este situația sa în contextul în care cei doi nu au discutat.

Reghecampf a lămurit declarațiile pe care le-a oferit inițial și a spus că a fost vorba doar despre opinia sa. Totuși, antrenorul roș-albaștrilor s-a simțit vizat și a acuzat că anumiți reporteri prezenți la conferința de presă au niște polițe de plătit.

”Nu am auzit! E adevărat, eu nu am vorbit cu MM, am și spus lucrul ăsta. Dacă dorința lui este de a nu mai vorbi despre el, nu vom mai discuta despre el. Eu nu am discutat, mi-am spus doar o părere personală, nu am discutat despre MM, eu am spus ce simt eu ca om, ca prieten. Am spus că pentru mine este tot aici. Este părerea mea. Ce s-a scris după nu mai este părerea mea. Știu că foarte mulți aveți note de plată, dar nu cred că este cazul”, a spus Laurențiu Reghecampf la conferința de presă.