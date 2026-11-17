Laurențiu Reghecampf a fost deranjat de întrebările reporterilor prezenți în sala de conferințe referitoare la modul în care Gigi Becali se va implica la echipă după ultimele schimbări.

Laurențiu Reghecampf: ”Ce ți se pare anormal ca un patron de echipă să spună că ultimul cuvânt îl are el? Îți spune eu de ce a spus asta!”

Antrenorul a explicat că întreg staff-ul tehnic va încerca să își facă treaba cât mai bine, astfel încât patronul clubului să nu aibă nimic de reproșat.

”Haideți să o luăm pas cu pas. Știu că vă doriți să puneți multe întrebări, multe nu sunt foarte corecte și întotdeauna, după ce ascultați răspunsul nostru, interpretați. Sunt multe lucruri care apar și care nu au nicio legătură cu realitatea. Toți care suntem aici nu facem altceva decât să încercăm să ne facem meseria cât mai bine.

Știu că îmi puneți în cârcă multe chestii, eu nu am altceva de făcut decât să îmi conduc echipa cât mai bine, rezultatele vorbesc întotdeauna. Și eu am nevoie de foarte mult ajutor, am nevoie de oameni care să mă ajute. De aceea am hotărât ca Raul și Lukasz să vină lângă noi, au contact direct cu patronul. Îmi doresc mult ca toți membrii staff-ului să aibă o opinie, să își asume responsabilitatea pentru ceea ce fac.

Despre asta este vorba, asta e direcția noastră, avem niște standarde, avem un nivel pe care trebuie să îl respectăm. Direcțiile sunt foarte clare, există un patron care are anumite lucruri de care să ținem cont, să fie clar acest lucru, pentru că altfel vom avea discuții în contradictoriu care nu își au rostul”, a spus Reghe.

Ulterior, antrenorul a fost întrebat despre comentariul lui Gigi Becali în care patronul roș-albaștrilor a subliniat întotdeauna că el va avea ultimul cuvânt de spus la echipă, iar întrebarea reporterului l-a iritat pe Laurențiu Reghecampf.

”Ce ți se pare anormal ca un patron de echipă să spună că ultimul cuvânt îl are el? Îți spune eu de ce a spus lucrul ăsta, pentru că el va fi omul care va plăti. E normal să aibă ultimul cuvânt. Noi avem datoria să analizăm jucătorii care ni se transmit. Toți managerii sunt liberi să trimită jucători, fiecare om are dreptul să aibă un om de încredere al lui. E un ciclu normal care trebuie acceptat. Când se plătește o sumă de transfer, e normal ca patronul să aibă ultimul cuvânt. Eu pot să îmi spun părerea din punct de vedere tehnic, tactic, dar nu pot să îl oblig pe patron să dea 5 milioane pe un jucător”, a adăugat Laurențiu Reghecampf.