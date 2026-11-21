Gruparea din Miercurea Ciuc este formația din turul sezonului regulat cu cea mai mică medie a posesiei, doar 41,3 %, dar și echipa pe spațiul porții căreia s-au tras cele mai multe șuturi (106). Nouă dintre cele 17 goluri marcate de Corvinul au fost izbutite din faze fixe.

FK Csikszereda a strâns în ediția actuală nouă meciuri fără gol marcat și doar două fără gol încasat. Eduard Pap și Lorand Paszka sunt singurii jucători din lotul gazdelor care au bifat toate minutele în primele 15 etape, scrie LPF.

13 dintre cei 24 de jucători utilizați de Florin Maxim au debutat în Superligă pe durata stagiunii în curs, cei mai mulți dintre toate competitoarele. Singura confruntare directă din principala competiție internă a avut loc pe 20 iulie 2026, Corvinul - FK Csikszereda 3-0, goluri marcate de Andrej Fabry, Nicolae Pîrvulescu și Sergio Ribeiro.