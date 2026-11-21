FC Bacău şi SC Popeşti-Leordeni au obţinut victorii la scor, sâmbătă, pe teren propriu, în etapa a 14-a din Liga 2: FC Bacău a surclasat-o pe CS Dinamo cu 7-1, în timp ce SC Popeşti-Leordeni a dispus de CSC 1599 Şelimbăr cu 5-0.

CS Dinamo, echipă antrenată de Ionuț Chirilă, a jucat din nou cu mai mulți juniori de 16-17 ani.

De remarcat că trupa din Ștefan cel Mare are o ofensivă de play-off de promovare în Superligă (19 goluri marcate, ca Reșița, și peste cele 14 goluri înscrise de Steaua, de exemplu), dar o defensivă ce duce cu gândul la retrogradarea în Liga 3 (42 de goluri primite, cele mai multe din campionat).

”LIGA 2. FC Bacău vs CS Dinamo 7-1 (3-1)

Echipa antrenată de Ionuț Chirilă a fost învinsă de FC Bacău în etapa cu numărul 14 în Liga 2, scor 7-1 (3-1) pentru moldoveni.

Patrick Petre (9, 59), Marko Juric (28), Gabriel Cîrstean (33), Paul Mitrică (62, 70) și Romario Moise (88) au marcat pentru FC Bacău, George Leață (25) a înscris unicul gol al dinamoviștilor pe terenul sintetic de lângă Comuna Letea.

Oncescu – Mitran, Cernamoriț ©, Dumbrăvean, Nicolae – Yohannes (46 Lecca), Ciocan (63 Vl. Anghel) – Leață (76 Pepi), Rența, Baban (63 Balca) – Tincău (46 Păun) au evoluat pentru CS Dinamo.

Rovența – Dumitrache, Ifrim și Ciupei au rămas pe banca de rezerve.

CS Dinamo va juca etapa viitoare la Buftea cu CSC Dumbrăvița (sâmbătă, 29 noiembrie, ora 11:00)”, a notat CS Dinamo Fotbal.

Concordia Chiajna s-a impus cu 2-1 la Satu Mare, în faţa echipei locale Olimpia, iar CSM Slatina a revenit, provizoriu, pe primul loc, după victoria cu ASA Târgu Mureş (3-2).

Rezultatele și programul meciurilor din etapa 14 din Liga 2

Vineri

FC Bihor - Gloria Bistriţa 5-1

Sâmbătă

CSM Reşiţa - Metaloglobus 2-1

SC Popeşti-Leordeni - CSC 1599 Şelimbăr 5-0

CSM Slatina - ASA Târgu Mureş 3-2

CSL Ştefăneşti - Unirea Slobozia 0-2

CSC Dumbrăviţa - CS Afumaţi 2-1

FC Bacău - CS Dinamo Bucureşti 7-1

CSM Olimpia Satu Mare - Concordia Chiajna 1-2

Sâmbătă are loc şi meciul Cetatea Suceava - Poli Timişoara (Stadion Areni - Suceava, început la ora 12:30).

Duminică

SCM Râmnicu Vâlcea - Metalul Buzău (Stadion Municipal - Râmnicu Vâlcea, 12:30)

Luni

Steaua Bucureşti - Chindia Târgovişte (Stadion Steaua - Bucureşti, 17:00)

Clasamentul din Liga 2