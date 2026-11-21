Partida Chelsea - Leeds, din runda a 11-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 și va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.
Tottenham - Ipswich, Aston Villa - Sunderland, Bournemouth - Nottingham Forest și Coventry - Crystal Palace sunt celelalte patru partide de la ora 17:00.
Echipa condusă de Xabi Alonso se află pe locul cinci în Premier League, la 11 „lungimi” de liderul Arsenal, dar vine după înfrângerea cu Sunderland din runda trecută. Londonezii au două înfrângeri și trei victorii în ultimele partide din campionat.
Chelsea pregătește oferta de 108.000.000 de euro pentru Alex Scott
Potrivit TEAMtalk, Bournemouth se pregătește pentru plecarea fotbalistului, care și-ar fi dat deja acordul pentru mutare și ar fi ajuns la un acord cu Chelsea în privința termenilor personali. Liverpool și Arsenal sunt și ele interesate de serviciile sale, însă formația de pe Stamford Bridge conduce cursa.
În actualul sezon, Scott a bifat șase apariții în toate competițiile, cu un gol și două pase decisive. Mijlocașul are 1,78 metri și o cotă de piață de 70 de milioane de euro.
De-a lungul carierei la nivel de seniori, englezul a evoluat pentru Bristol City și Bournemouth. Pentru prima echipă a strâns 91 de meciuri, șase goluri și șapte pase decisive, iar la Bournemouth are 95 de apariții, șapte goluri și tot șapte assist-uri.