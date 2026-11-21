Partida Chelsea - Leeds, din runda a 11-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 17:00 și va putea fi urmărită în exclusivitate pe VOYO și LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Tottenham - Ipswich, Aston Villa - Sunderland, Bournemouth - Nottingham Forest și Coventry - Crystal Palace sunt celelalte patru partide de la ora 17:00.

Echipa condusă de Xabi Alonso se află pe locul cinci în Premier League, la 11 „lungimi” de liderul Arsenal, dar vine după înfrângerea cu Sunderland din runda trecută. Londonezii au două înfrângeri și trei victorii în ultimele partide din campionat.