Fosta angajată a clubului a cerut insolvența Chindiei pentru datorii de aproape 150.000 de lei

Chindia Târgoviște are parte de un sezon bun, ocupând primul loc în Liga 2 (30p), după disputarea a 13 etape din acest sezon, și s-a calificat în grupele Cupei României. Însă, clubul a fost notificat că Georgiana Hânsu (fostă Niculae), care a activat timp de șase ani pe postul de consilier juridic și ajutor adminitrativ al președinților Marcel Ghergu, Andrei Cordoș, Gabriel Boriga și Florin Gardoș, a cerut intrarea în insolvență pentru neplata unor salarii restante.

"Cererea de deschidere a procedurii este formulată pentru suma de 145.228 lei (n.r.- aproximativ 27.000 de euro) și reprezintă salariile restante aferente lunilor februarie-septembrie și sume avansate clubului pentru plata unor cheltuieli urgente, pentru care clubul nu avea disponibilități bănești în acel moment, fie dosare la Comisia de Disciplină, pentru care riscau depunctarea, fie plăți la ANAF pentru care riscau poprirea conturilor, fie facturi ale unor furnizori esențiali, precum firma de pază care nu se prezentase la ședința tehnică și nu voia să asigure paza la meci și să întocmească planul de acțiune, sume care ar fi trebuit restituite cel târziu până la 31.07.2026.

La momentul încetării relațiilor contractuale cu clubul am acceptat, pentru club și toate eforturile pe care le-am făcut timp de 6 ani, eșalonarea datoriei în patru tranșe, însă, conducerea clubului nu a achitat niciun leu din aceasta datorie până în acest moment, fiind deja depășite la termen două tranșe și eșalonarea devenind scadentă anticipat.

Am apelat la procedura insolvenței, deoarece eu cunosc foarte bine situația financiară a clubului, tocmai prin prisma faptului că nu am ocupat numai funcția de consilier juridic în cadrul clubului. Activitatea mea presupunea întreaga organizare administrativă a clubului, coordonarea activității financiare, clasificare Academie, licențiere, omologare terenuri, legitimare jucători, transferuri interne și internaționale, asigurarea furnizorilor și colaboratorilor, etc., astfel că am apelat la procedura ce se impunea în situația reală a Chindiei", a precizat fosta angajată a clubului.

Conducerea clubului nu pare alarmată de această știre

De partea cealaltă, conducerea clubului nu a părut foarte afectată de această veste, deși fanii au transmis mesaje de îngrijorare, iar primarul Târgoviștei, Daniel Cristian Stan, s-a arătat deranjat că investitorul Marius Pavel nu și-ar fi achitat întreaga contribuție financiară stabilită.

"Doamna are câteva salarii restante. Nu e vorba de vreo sumă pe care să n-o putem achita. Nici măcar nu e o știre. Nu e absolut nimic grav, nu se pune problema de insolvență. Mai sunt și datorii către alte persoane pe care le plătim eșalonat, așa vom proceda și în cazul dumneaei", a explicat președintele Florin Gardoș pentru Fanatik.

Foto - AFC Chindia Oficial (FB)