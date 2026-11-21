Internaţionalul englez Harry Kane, câştigătorul "Balonului de Aur" din 2026, care a suferit, vineri seară, o ruptură la nivelul gleznei stângi, accidentare care îl va ţine departe de teren timp de câteva luni, a fost supus unei intervenţii chirurgicale reuşite în cursul nopţii, a anunţat clubul Bayern Munchen într-un comunicat dat publicităţii sâmbătă, citat de AFP.

După meciul de vineri seară, clubul a comunicat că atacantul englez a suferit o ruptură la nivelul sindesmozei stângi, o articulaţie fibroasă care uneşte tibia şi fibula, situată chiar deasupra gleznei.

Bayern a confirmat, sâmbătă, că Harry Kane a avut nevoie de o operaţie, care a decurs cu succes. Campioana Germaniei estimează perioada de recuperare în "luni", în timp ce presa germană avansează un termen de cel puţin trei luni, indicând o revenire în luna martie.

”Urcuşurile şi coborâşurile vieţii”

"Urcuşurile şi coborâşurile vieţii! Fireşte, sunt foarte dezamăgit că am suferit această accidentare, dar, ca întotdeauna, este o oportunitate de a da dovadă de rezilienţă şi de a progresa, cu gândul la anul 2027", a scris Kane pe reţelele sale de socializare.

"Voi reveni în formă şi pregătit pentru partea decisivă a sezonului!", a promis cel mai bun marcator din Bundesliga în ultimele trei sezoane, însoţindu-şi mesajul cu o fotografie în care apare aşezat pe un pat de spital, cu piciorul stâng într-o orteză, în urma unei intervenţiei chirurgicale, scrie Agerpres.

Kane a părăsit terenul de joc din cauza unei accidentări la glezna stângă în timpul remizei de vineri, 1-1, împotriva lui FC Koln, într-un meci din etapa a 10-a din Bundesliga.