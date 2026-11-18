Gigi Becali l-a ”retrogradat” pe omul său de încredere, iar acesta a ales să plece de la echipă. În locul său, patronul de la FCSB a adus trei oameni în staff-ul administrativ: Bogdan Costicea, Lukasz Szukala și Raul Rusescu.

Victor Pițurcă (70 de ani), fostul selecționer al României, continuă ”războiul” cu MM Stoica și l-a atacat dur după ultimele mutări făcute la FCSB.

Pe lângă MM Stoica, de la FCSB au plecat și Florin Cernat, directorul sportiv, dar și ”Bebe” Alexe, cel care ocupa funcția de coordonator al academiei.

Victor Pițurcă l-a desființat pe MM Stoica

”Ce conducător? La Gigi a fost slujitor. Știe toată lumea. Doi băieți deștepți (n.r. Szukala și Rusescu), de mult avea nevoie Gigi, dar problema e că cel care a plecat (n.r. MM Stoica) dădea telefoane... Ăștia nu sunt așa, puștii ăștia sunt altceva.

El dădea telefoane stăpânului, cine mai dă acum foaia cu echipa și schimbările? Tot văd că se vorbește că vine cutare, vine Dan Petrescu. Nu vine nimeni. Aici vin doar antrenori care... Becali face echipa, Becali face schimbările. Cine e Reghecampf? Acum au terminat pe locul opt, i-au bătut Cucuieții din Deal, Auda”, a spus Pițurcă, la Digi Sport.

MM Stoica nu a dus lipsă de oferte

În această perioadă, Mihai Stoica nu a dus lipsă de oferte. A primit deja două propuneri din partea unor cluburi din Superliga României, dar preferă să rămână în postura de analist TV.

MM a decis să renunțe la funcția de conducere pe care o ocupa, după ce Gigi Becali a ieșit public și a spus că i-a redus atribuțiile în cadrul clubului, deoarece „nu și-a făcut treaba”.

Astfel, Mihai Stoica a pus punct celui de-al doilea mandat al său la FCSB, început în urmă cu 16 ani, într-un sezon în care fosta campioană a României luptă pentru calificarea în play-off.