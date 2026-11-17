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Ultima perioadă a fost una dificilă pentru FCSB. Aflată într-o reconstrucție, echipa patronată de Gigi Becali a cunoscut mai multe modificări, cea mai importantă fiind, fără doar și poate, plecarea lui Mihai Stoica.

Jucătorii din infirmeria FCSB! Anunțul lui Laurențiu Reghecampf

În locul lui „MM”, Gigi Becali i-a adus la echipă pe Raul Rusescu și Lukasz Szukala, doi dintre jucătorii care au scris istorie în tricoul roș-albastru la începutul deceniului trecut.

Obiectivul echipei pe termen scurt este unul singur: calificarea în play-off. În acest sens, Laurențiu Reghecampf a fost adus ca un „salvator”, iar primele rezultate au fost de partea lui: 3 victorii din tot atâtea posibile. Ulterior, „Reghe” a bifat 3 înfrângeri, spre nemulțumirea fanilor.

FCSB se va duela cu FC Argeș în etapa următoare, însă problemele din cadrul echipei sunt departe de a fi rezolvate. În conferința în care Raul Rusescu și Lukasz Szukala au fost anunțați, Laurențiu Reghecampf a transmis că este o „urgență” recuperarea lui Denis Drăguș, Juri Cisotti și Arnold Garita.

Tehnicianul e conștient că rezultatele primează și speră că problemele de lot nu îl vor încurca în viitorul apropiat.

„Am o urgență foarte mare să-l refac pe Drăguș, pe Cisotti, pe Garita. Nu mă gândesc decât la meciul de duminică. Meciul de duminică este important.

Normal că facem planuri pentru viitor, particip cu voi la orice discuție, dar pentru mine este important meciul de duminică și ce mai avem noi de jucat. În rest, avem oameni, ajut, fac orice, dar este important meciul de duminică.

Multe planuri se pot duce de râpă dacă rezultatele nu vin. Avem nevoie de rezultate, să ne câștigăm meciurile pe care le mai avem. Nu pot să vă garantez nimic, ce nu pot face, eu nu sunt Dumnezeu. Sper să-l avem pe Drăguș, jucătorii de la națională să fie sănătoși, Risto a venit și el azi și e bine. Cred că sunt destule probleme și încercăm să ne descurcăm”, a declarat Laurențiu Reghecampf.