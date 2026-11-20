Universitatea Craiova și Dinamo se află la egalitate de puncte în Superliga după prima parte a sezonului regulat. Fiecare echipă are 33 de puncte după 15 meciuri, iar sub ele se află Rapid cu 27 de puncte.
FCSB se află pe locul opt în Superliga și are 21 de puncte, dar echipa patronată de Gigi Becali a căzut în clasament după înfrângerile cu ”U” Cluj și Corvinul, ambele 0-1.
Ce a spus Ionel Ganea despre lupta la titlu din Superliga: ce se întâmplă cu FCSB
Fostul atacant al echipei naționale a fost întrebat despre lupta la titlu din Superliga, acolo unde le vede favorite în acest moment pe Craiova și Dinamo.
„Ganezul” nu a exclus-o total pe FCSB și este de părere că echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf își poate reveni după startul slab de sezon.
(n.r. - Cum se vede lupta de titlu?) De abia s-a terminat turul, mai e de jucat. S-ar putea să își revină și FCSB. Cea mai puternică echipă din acest tur de campionat, prin rezultate, a fost Dinamo! Sunt Dinamo și Craiova, Rapid a scăzut turația pe final.
Craiova și-a revenit, a început mai greu, dar acum e bine. În schimb, Dinamo a pierdut la Pitești, e cam greu. Mai sunt câteva meciuri până în decembrie, sperăm să își mențină forma”, a spus Ionel Ganea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.
MM Stoica ”dă din casă” după transferul făcut de FCSB
Petru Popescu este primul jucător adus după ce Mihai Stoica a plecat de la FCSB. Interesant este că atacantul din Republica Moldova a mai fost propus la formația roș-albastră și în trecut.
Întrebat despre mutarea lui Petru Popescu, Mihai Stoica nu a ezitat să reacționeze, în condițiile în care a avut profilul jucătorului în față și în urmă cu câteva luni.
Totuși, la acel moment fostul oficial al FCSB nu s-a arătat interesat de atacant. Motivul? Mihai Stoica considera că aptitudinile lui Petru Popescu nu sunt pe placul lui Gigi Becali.
Pentru a-și consolida opinia, „MM” a transmis că patronul de la FCSB preferă ca un atacant să fie combativ, cu o tehnică bună. Pentru a fi complet sincer, Mihai Stoica a mărturisit că analiza lui Petru Popescu a fost destul de „superficială” la acel moment.
„Acum câteva luni l-am avut, a existat propunerea asta. Ne-am uitat la el, nu ne-a atras atenția, am trecut peste. Acum, sigur că ultimul meci pe care l-a jucat la echipa națională a atras atenția. A marcat două goluri contra Kazahstanului, unul fiind o capodoperă.
Nivelul la care a jucat e clar că e modest. Nu știu dacă va face față, dar nici nu este o investiție foarte mare, care să prezinte un risc. E, clar, o încercare.
Mărturisesc că m-am uitat destul de superficial, știam că lui Gigi nu-i place profilul ăsta de jucător. Lui Gigi îi plac atacanții puternici, care să se întoarcă cu fața spre poartă, și să aibă o tehnică bună, să dribleze. Alibec îi plăcea foarte mult”, a declarat Mihai Stoica, potrivit Prima Sport.