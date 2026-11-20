Universitatea Craiova și Dinamo se află la egalitate de puncte în Superliga după prima parte a sezonului regulat. Fiecare echipă are 33 de puncte după 15 meciuri, iar sub ele se află Rapid cu 27 de puncte.

FCSB se află pe locul opt în Superliga și are 21 de puncte, dar echipa patronată de Gigi Becali a căzut în clasament după înfrângerile cu ”U” Cluj și Corvinul, ambele 0-1.

Ce a spus Ionel Ganea despre lupta la titlu din Superliga: ce se întâmplă cu FCSB

Fostul atacant al echipei naționale a fost întrebat despre lupta la titlu din Superliga, acolo unde le vede favorite în acest moment pe Craiova și Dinamo.

„Ganezul” nu a exclus-o total pe FCSB și este de părere că echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf își poate reveni după startul slab de sezon.

(n.r. - Cum se vede lupta de titlu?) De abia s-a terminat turul, mai e de jucat. S-ar putea să își revină și FCSB. Cea mai puternică echipă din acest tur de campionat, prin rezultate, a fost Dinamo! Sunt Dinamo și Craiova, Rapid a scăzut turația pe final.

Craiova și-a revenit, a început mai greu, dar acum e bine. În schimb, Dinamo a pierdut la Pitești, e cam greu. Mai sunt câteva meciuri până în decembrie, sperăm să își mențină forma”, a spus Ionel Ganea, în exclusivitate la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.