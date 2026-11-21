Într-un interviu acordat recent, ﻿Erik Lira a declarat că era pregătit să facă marele pas în Europa și era decis să înceapă această nouă viață pentru el. A vândut chiar și casa în care locuia, considerând că va avea să rămână pentru mulți ani pe ”bătrânul continent”.

Era în drum spre aeroport, pentru a lua avionul către Franța, când a primit un telefon în urma căruia a aflat că mutarea nu va mai avea loc și trebuie să continue la Cruz Azul.

În vârstă de 26 de ani, legitimat la Cruz Azul din ianuarie 2022, Lira a ratat oportunitatea să facă pasul în Ligue 1 (campionat transmis LIVE și exclusiv pe VOYO și VOYO Sport Live), deși acordul cu Lyon părea făcut.

Erik Lira, fotbalist legitimat în țara natală, în Mexic, la Cruz Azul, unde este și căpitan, a povestit momentul prin care a trecut atunci când a fost foarte, foarte aproape să facă trecerea în Europa, la Lyon.

Acest lucru nu s-a întâmplat, iar continuarea carierei în Mexic a adus o schimbare importantă în viața sa. Nu a avut ce face și a fost nevoit să se mute cu părinții, dar a dezvăluit că în acea perioadă a însemnat foarte mult pentru el.

Erik Lira, fotbalist din naționala Mexicului, nevoit să se mute cu părinții după ce și-a vândut casa

Părinții l-au ajutat și l-au încurajat, iar Erik Lira a trecut cu bine, din punct de vedere emoțional, peste momentul imediat al transferului ratat.

”Totul era pregătit. Am rămas chiar și fără casă, pentru că deja o vândusem. Eram în drum spre aeroport, cu toate valizele, când m-au sunat să-mi spună că nu se face transferul.

Am cedat, dar nu doar din cauza faptului că nu mai ajung în Franța, ci și pentru că eram îngrijorat cu ce va urma. Deja îmi vândusem casa!

Am mers să stau cu părinții mei. Acolo am primit toată dragostea de care aveam nevoie. Apoi, i-am sunat pe cei de la Cruz Azul și le-am spus că vreau să joc meciul care era programat două zile mai târziu. Trebuia să fiu acolo”, a spus fotbalistul, conform GQ Mexico.

Mijlocașul mexican Erik Lira, la Cupa Mondială 2026

Erik Lira evoluează la Cruz Azul din ianuarie 2022, când a fost transferat pentru 4 milioane de euro de la UNAM Pumas. Mijlocaș central, el a jucat 13 meciuri în acest sezon, a marcat un gol și a oferit o pasă de gol.

Căpitan al echipei, în cei aproape cinci ani petrecuți la Cruz Azul – Erik Lira a adunat 213 meciuri, trei goluri și trei pase decisive, iar cota sa de piață, conform Transfermarkt, se ridică la 14 milioane de euro.