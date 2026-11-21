Partida Manchester City - Fulham, din runda a 11-a din Premier League, va avea loc sâmbătă, de la ora 14:30 și va putea fi urmărită pe platforma VOYO.

De cealaltă parte, Fulham este neînvinsă de în Premier League de patru runde și are două victorii și două remize. Echipa lui Arbeloa se află pe locul 15 și are 10 puncte după tot atâtea etape.

Manchester City revine în Premier League după pauza internațională, dar „cetățenii” au avut ultimele trei runde de coșmar. Echipa lui Enzo Maresca este pe locul trei în campionat și se află la șase puncte în spatele liderului Arsenal.

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Manchester City i-a fixat prețul lui Erling Haaland

Potrivit publicației catalane El Nacional, Manchester City ar vrea să obțină nu mai puțin de 146 de milioane de lire sterline în schimbul lui Haaland, echivalentul a 174 de milioane de euro.

Ar exista mai multe echipe interesate de transferul lui Haaland, printre care Real Madrid, Barcelona, Liverpool și PSG. Recent, s-a zvonit că norvegianul ar fi tentat, mai degrabă, de a juca în La Liga.

"Înţeleg că acum căutaţi un titlu de ştire interesant, dar, aşa cum am spus, am semnat un contract pe termen lung în 2024. Pot spune că am făcut o alegere destul de bună venind la City în 2022.

Cu toţii suntem de acord cu asta. Nu o voi spune eu direct, dar uitaţi-vă la trofeele pe care le-am câştigat şi la evoluţia mea, atât pe teren, cât şi în afara lui. Iată-mă aici, după o victorie cu 3-1 într-un meci internaţional. Lucrurile nu merg prea bine în Premier League, dar vom încerca să schimbăm situaţia împotriva celor de la Fulham”, a spus Haaland.

Erling Haaland joacă din 2022 la Manchester City și a fost o piesă importantă în echipa ”sudată” de Pep Guardiola pe Etihad. Norvegianul a contribuit decisiv la cea mai importantă performanță din istoria clubului, câștigarea UEFA Champions League în 2023, la Istanbul, după o finală cu Inter Milano câștigată cu 1-0.

Până acum, cifrele lui Haaland la City sunt fabuloase: a marcat 167 de goluri în toate competițiile, cifră la care se adaugă și 30 de assist-uri în 203 partide.