”Reghe” a făcut introducerile și a confirmat și funcțiile pe care cei doi le vor avea în cadrul clubului.

Laurențiu Reghecampf: ”Rusescu și Szukala vor lucra aproape de mine!”

Dacă Raul Rusescu se va ocupa de academia clubului, Lukasz Szukala va fi director sportiv după ce Florin Cernat a fost dat afară de către Gigi Becali.

Reghecampf a explicat că între cei trei va exista o colaborare strânsă și le-a urat mult noroc noilor oficiali ai roș-albaștrilor.

”Nu cred că aveți nevoie de o introducere, cunoașteți foarte bine personajele de lângă mine, începe o perioadă nouă din viața lor. Sunt doi jucători importanți ai echipei noastre, jucători care au adus multe momente de bucurie și ne-am bucurat cu toții de foarte multe ori când au jucat. Mă bucur că vin în rândul nostru, în poziții de conducere. Raul se va ocupa de Academie, iar Lukasz va fi director sportiv. Amândoi vor lucra aproape de mine, vom lucra împreună, vom încerca să trecem peste această perioadă dificilă. Din partea mea există o bucurie imensă, vor avea toată susținerea noastră”, a spus Laurențiu Reghecampf.