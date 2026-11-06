Antrenorul roș-albaștrilor a fost întrebat cu privire la declarațiile lui Gigi Becali, care l-a criticat pe Aymen Boutoutaou după înfrângerea cu „U” Cluj (0-1).

Laurențiu Reghecampf s-a contrat cu un jurnalist înainte de FCSB - Corvinul

Reghecampf s-a arătat deranjat de întrebarea reporterului, explicând că ce spune Gigi Becali nu ține de el.

„(n.r.- Patronul echipei pare că fie nu mai are răbdare, fie vrea să pună presiune pe Boutoutaou) De fiecare dată la conferințe mă întrebi același lucru. Nu îți răspund, nu îmi mai pune întrebări, te rog frumos!

(n.r.- Poate sperați să-l convingeți...) Nu vreau să conving pe nimeni, fiecare e liber să spună ce vrea. Mai devreme mă întrebai de Baciu, acum de patronul echipei...

Reghecampf: „Eu nu am cum să spun că un om se înșală”

(n.r.- Nu v-am întrebat eu de Baciu) De ce mă pui să comentez lucruri care nu țin de mine? Cum să răspund eu despre ce spune alt om.

(n.r.- Întrebam dacă veți avea o discuție cu el...) Noi discutăm zi de zi, de mai multe ori în aceeași zi. Ce vreți să vă răspund? Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră?

(n.r.- Poate se înșală în privința lui) Eu nu am cum să spun că un om se înșală. Fiecare om are propria mentalitate”, a susținut Laurențiu Reghecampf, conform digisport.ro.