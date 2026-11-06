VIDEO Laurențiu Reghecampf, enervat de întrebarea unui jurnalist: „Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră?”

Laurențiu Reghecampf, enervat de întrebarea unui jurnalist: „Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră?” Superliga
Alexandru Hațieganu
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Laurențiu Reghecampf a participat la conferința de presă premergătoare partidei FCSB - Corvinul Hunedoara de mâine, de la 20:30. Duelul contează pentru etapa a 15-a din Superligă.

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Gigi BecaliFCSBLaurentiu Reghecampfaymen boutoutaou
Din articol

Antrenorul roș-albaștrilor a fost întrebat cu privire la declarațiile lui Gigi Becali, care l-a criticat pe Aymen Boutoutaou după înfrângerea cu „U” Cluj (0-1).  

Laurențiu Reghecampf s-a contrat cu un jurnalist înainte de FCSB - Corvinul

Reghecampf s-a arătat deranjat de întrebarea reporterului, explicând că ce spune Gigi Becali nu ține de el.  

„(n.r.- Patronul echipei pare că fie nu mai are răbdare, fie vrea să pună presiune pe Boutoutaou) De fiecare dată la conferințe mă întrebi același lucru. Nu îți răspund, nu îmi mai pune întrebări, te rog frumos!

(n.r.- Poate sperați să-l convingeți...) Nu vreau să conving pe nimeni, fiecare e liber să spună ce vrea. Mai devreme mă întrebai de Baciu, acum de patronul echipei...

Reghecampf: „Eu nu am cum să spun că un om se înșală”

(n.r.- Nu v-am întrebat eu de Baciu) De ce mă pui să comentez lucruri care nu țin de mine? Cum să răspund eu despre ce spune alt om.

(n.r.- Întrebam dacă veți avea o discuție cu el...) Noi discutăm zi de zi, de mai multe ori în aceeași zi. Ce vreți să vă răspund? Să ne certăm prin intermediul dumneavoastră?

(n.r.- Poate se înșală în privința lui) Eu nu am cum să spun că un om se înșală. Fiecare om are propria mentalitate”, a susținut Laurențiu Reghecampf, conform digisport.ro

Laurențiu Reghecampf

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Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
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Gigi Becali, fără menajamente față de Aymen Boutoutaou

Gigi Becali a avut, la finalul partidei cu „U” Cluj, un discurs dur la adresa lui Aymen Boutoutaou, unul dintre fotbaliștii pe care i-a criticat de-a lungul sezonului. 

Patronul roș-albaștrilor a spus despre Boutoutaou că nu a făcut nimic în meci și l-a anunțat că mai are la dispoziție șase partide ca să demonstreze că merită să joace la FCSB.  

„Și azi... azi ce a făcut? N-ai văzut? (n.r. – Boutoutaou) Se învârte în loc, pierde mingea, cade. Ce să faci cu el? N-ai! Nu e ceea ce eu vreau. A făcut faza aia la început, am zis că dăm lovitura cu ăsta... când colo, nimic! Tot meciul nimic n-a făcut! 

(n.r. – Mai aveți răbdare cu el?) Ce să mai am răbdare? Mai am răbdare șase meciuri! Stau după Boutoutaou? Aduc jucători! N-ai! Dacă nu demonstrează... A făcut un meci și gata. 

O să mai joace că așa mai driblează cu echipele astea mai mici... Să vedem. Dar nu îmi pun baza în el. La revedere! Aduc jucători valoroși cu care să câștig meciul fără probleme”, a declarat Gigi Becali, într-o intervenție telefonică la Prima Sport. 

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