U Cluj - FCSB, ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro

Partida se va disputa pe Cluj Arena și aduce față în față două vecine de clasament. Universitatea Cluj și FCSB ocupă locurile cinci, respectiv șase, și sunt despărțite de un singur punct înainte de meciul direct.

Ambele au pretenții la cupele europene în acest sezon, astfel că sunt obligate să câștige pentru a ține pasul cu locurile fruntașe din Superliga României.

De la revenirea ardelenilor pe prima scenă din 2022, cele două echipe s-au mai confruntat în principala întrecere internă de 10 ori, de patru ori au câștigat bucureștenii, clujenii s-au impus de două ori, iar alte patru partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută din Superliga României: 7 martie 2026, FCSB - Universitatea Cluj 1-3 (marcatori: Jug Stanojev - autogol / Oucasse Mendy, Jovo Lukic, Issouf Macalou).

Laurențiu Reghecampf vs. Univeristatea Cluj: șapte meciuri, toate în campionat - patru victorii - o remiză - două înfrângeri.

„Așa cum îmi aduc eu aminte de U Cluj, de fanii pe care îi au și de atmosfera care va fi mâine la stadion, sunt sigur că veți vedea un meci frumos, cu atmosferă bună.

Ambele echipe vor încerca să câștige partida de mâine seară. Sunt sigur că va fi un joc deschis, plăcut și sper eu ca, la sfârșitul meciului, echipa noastră să fie echipa învingătoare. Suntem pregătiți bine, nu avem probleme de sănătate, deci mâine seară vom încerca să facem tot ceea ce putem să câștigăm partida”, a spus Reghecampf, la conferința de presă.