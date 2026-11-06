Laurențiu Reghecampf, despre transferurile pregătite de Gigi Becali la FCSB: „Jucători de valoare”

Laurențiu Reghecampf, despre transferurile pregătite de Gigi Becali la FCSB: „Jucători de valoare” Fotbal intern
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf a vorbit despre intenția lui Gigi Becali (68 de ani) de a aduce fotbaliști noi la FCSB în viitoarea fereastră de mercato. 

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Din articol

Tehnicianul în vârstă de 51 de ani a confirmat planurile finanțatorului, dar a evitat să ofere detalii despre țintele clubului.

După eșecul suferit pe 2 noiembrie, în deplasare, cu Universitatea Cluj, scor 0-1, Gigi Becali a anunțat că pregătește mai multe achiziții. Omul de afaceri vrea să întărească toate compartimentele pentru ca echipa să poată intra din nou în cursa pentru câștigarea campionatului.

În prezent, după 14 etape disputate în Superliga, formația roș-albastră se află pe locul 7 în clasament, în afara play-off-ului, cu 21 de puncte acumulate, după șase victorii, trei remize și cinci înfrângeri. Liderul clasamentului este Dinamo, care are 33 de puncte, urmată de Universitatea Craiova, cu 32 de puncte.

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Laurențiu Reghecampf, antrenorul de la FCSB / Foto Sport Pictures
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Laurențiu Reghecampf, despre mutările din iarnă

Numit pe banca tehnică a bucureștenilor pe 24 septembrie 2026, după despărțirea de Esperance Tunis, antrenorul a admis că lotul are nevoie de jucători care să ridice nivelul de joc.

„Ați văzut dorința patronului. Își dorește să aducă câțiva jucători de valoare, importanți, care să aducă un plus echipei. Dar acest lucru se va întâmpla doar din iarnă. Din partea mea nu veți auzi discuții, pentru că n-am cum, nu e momentul și nu am cum să discut acest lucru”, a spus Laurențiu Reghecampf.

Pentru acest sezon, FCSB i-a mai transferat pe Denis Drăguș, Meriton Korenica și Karlo Muhar. Pentru FCSB urmează duelul de pe teren propriu cu Corvinul Hunedoara, ocupanta locului 8 cu 19 puncte, partida fiind programată pe 7 noiembrie, de la ora 20:30.

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